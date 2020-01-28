Багдад, , 00:56 — REGNUM Возмущение по поводу продолжающихся атак на американские объекты в Ираке, включая ракетные обстрелы посольства США в Багдале 26 января, выразил госсекретарь США Майкл Помпео в рамках телефонного разговора с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абделем Махди 27 января. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортэгус.

Помпео обвинил в нападениях иранские власти, которые, по его мнению, игнорируют суверенитет Ирака и не могут контролировать опасные вооруженные группировки. Как отметил госсекретарь, последняя атака является попыткой отвлечь внимание Ирака и всего мира от агрессивного подавления Ираном через своих союзников мирных иракских демонстрантов.

Помимо этого, глава американского Госдепартамента «подтвердил солидарность США с иракским народом и напомнил о готовности Вашингтона обсуждать численность своих войск в Ираке». Также Помпео попросил Махди продолжать «обеспечивать иракский суверенитет».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января по правительственному району Багдада было выпущено пять ракет, три из которых попали на территорию посольства США. В результате пострадал один человек.

Читайте также: Премьер-министр Ирака призвал расследовать атаку на посольство США