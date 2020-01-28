Москва, , 00:43 — REGNUM Новым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) РФ назначена Людмила Бокова, говорится 27 января в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на сайте правительства.

Людмила Бокова с 2017 года была первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Соответствующий пост в Минфине занял Павел Кадочников. До своего назначения он был председателем Общественного совета при Минфине. С 2016 по 2018 год он занимал пост президента Центра стратегических разработок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин освободил экс-заместителя министра здравоохранения Елену Бойко от должности, которую она занимала с декабря 2018 года, по её собственной просьбе. Она также перешла работать в Минкомсвязи на пост заместителя министра.

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