Москва, , 00:43 — REGNUM Военный объект США на территории Германии проинспектируют 28 января российские военные. Об этом сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии», — сказал Рыжков.

По его словам, данная инспекция проводится в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, и пройдёт в течение одного дня.

Инспекторы будут обследовать военный объект США в месте его обычного расположения мирного времени. В ходе работы будет проведён брифинг, во время которого командование американского объекта предоставит инспекторам информацию о личном составе и основных системах вооружения и техники. После чего, как предполагается, инспекторы проверят на местах соответствие предоставленных данных фактическому состоянию дел.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января инспекторы из Великобритании оценивали боеготовность 68-го танкового полка Южного военного округа, дислоцирующегося в Ростовской области.

Эта проверка также осуществлялась на основании Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

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