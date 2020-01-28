Рамалла , , 00:28 — REGNUM Власти Палестины призвали послов арабских стран игнорировать церемонию объявления американского плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель палестинских властей Набиль Абу Рудейна, сообщает WAFA.

«Мы призываем арабских и мусульманских послов, которые были приглашены на объявление злополучной «сделки века», не участвовать в этой церемонии», — заявил он.

Палестина считает, что вышеупомянутая сделка является заговором с целью ущемить права палестинского народа. Абу Рудейна добавил, что некоторые послы из арабских стран уже отказались принять участие в церемонии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть содержание так называемой «сделки века» по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта 28 января.

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