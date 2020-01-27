Вашингтон, 27 января 2020, 23:50 — REGNUM Государственный департамент США 27 января призвал американских граждан воздержаться от поездок в Китай из-за эпидемии коронавируса.
В сообщении Госдепа особо отмечается, что граждане США не должны посещать провинцию Хубэй, в которой находится основной очаг заболевания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты заявили об эвакуации персонала своего консульства в Ухане, столице провинции Хубэй.
Читайте также: ЕС, США и Канада эвакуируют своих граждан из Китая