Тегеран, 27 января 2020, 23:49 — REGNUM Полигон для старта иранского орбитального спутника серии «Зафар» готовится в Иране, сообщил 27 января министр связи этой страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми в Twitter.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джахроми 19 января заявил, что Тегеран готов запустить два орбитальных спутника «Зафар».
Спутники будут передавать на Землю данные о метеосостоянии атмосферы. Для запуска спутников Иран использует ракеты-носители «Сафир».
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