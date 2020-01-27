Рабат, 27 января 2020, 23:39 — REGNUM Король Марокко Мухаммед VI приказал репатриировать марокканских граждан из китайского города Ухань, в котором продолжается эпидемия коронавируса, 27 января сообщает агентство Reuters.
Монарх также потребовал принять меры по предотвращению распространения заболевания в аэропортах, портах и больницах Марокко.
В настоящий момент в Ухани находятся не менее 100 граждан Марокко, в основном это студенты китайских вузов.
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