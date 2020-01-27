Иерусалим, , 23:30 — REGNUM О поимке людей, шпионивших против Израиля в пользу Палестины, пишет 27 января The Times of Israel.

Уточняется, что израильские спецслужбы накрыли на своей территории членов ячейки ХАМАС. Два члена ячейки — арабы, граждане Израиля, арестованы. Произошло это в начале января, но спецслужбы распространили информацию только сейчас.

Израильские спецслужбы выяснили, что оба арестованных в прошлом году были завербованы ХАМАС, когда посещали сектор Газа. В Израиле они должны были фотографировать военные объекты.

Кроме снимков и координат израильских военных объектов они передавали палестинцам координаты мест падения ракет, запущенных ХАМАС по Израилю — для «корректировки огня».

Напомним, Израиль и Палестина продолжают обмениваться ракетными ударами. Так, 25 января израильтяне устроили ракетную атаку против Газы в ответ на агрессивные действия ХАМАС.

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