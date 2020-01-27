Барселона, Испания, , 23:10 — REGNUM Спикер парламента Каталонии Роджер Торрен-и-Рамио прокомментировал решение парламентариев лишить главу региона Кима Торру права голоса как законодателя, 27 января сообщает агентство Reuters.

По словам спикера, парламентарии были вынуждены подчиниться решению испанского суда, чтобы последующие голосования регионального парламента не были признаны Мадридом незаконными.

Однако Торрен-и-Рамио отметил, что законодатели будут искать способы оспорить решение суда, после чего Торра может быть полностью восстановлен в правах.

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