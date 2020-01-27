Болонья, Италия, , 23:06 — REGNUM Партии, входящие в состав правящей коалиции Италии, должны стремиться к формированию «широкой коалиции» против лидера «Лиги» Маттео Сальвини, такое заявление сделал в понедельник, 27 января, премьер-министр Джузеппе Конте.

В минувшее воскресенье, 26 января, правоцентристская оппозиция во главе с «Лигой» проиграла важнейшие местные выборы в Эмилье-Романье (Болонья) — регионе, где не побеждала прежде никогда. Предполагалось, что в случае очередного успеха правых под вопросом окажется и работа правительства: национальный рейтинг входящих в него партий заметно ниже совокупного рейтинга оппозиции.

Однако правые проиграли выборы, хотя и набрали больше, чем когда-либо прежде. Другие местные выборы, которые прошли 26 января, в южной провинции Калабрия, правые выиграли.

Сальвини, комментируя заявление Конте, назвал его «беднягой» и предположил, что премьер-министр живет в постоянном страхе, пытаясь продлить жизнь коалиции либералов и популистов, которую поддерживает меньшинство граждан страны.