Барселона, Испания, , 23:01 — REGNUM Парламент Каталонии проголосовал за лишение главы региона Кима Торры права участия в голосованиях как законодателя, 27 января сообщает агентство Reuters.

Тем не менее Торра пока остается на посту главы мятежного региона, несмотря на решение испанского суда и требования про-испанских парламентариев.

Как сообщало ИА REGNUM, одновременно с голосованием каталонского парламента 27 января в Барселоне произошли очередные массовые беспорядки и столкновения с полицией.

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