Санкт-Петербург, , 22:54 — REGNUM Петербургский парламент пристыдили за то, что по городским законам 5,6 тыс. жителей блокадного Ленинграда лишены права на социальное такси. Как следует из ответа Смольного, правительство тоже одобрит поправки в Социальный кодекс только в том случае, если доходы бюджета вырастут, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Испанский стыд за петербургское Законодательное Собрание. К мемориалу на Пискаревском кладбище венки возложили. На стрелке Васильевского острова инсталляцию сделали. Кашей на Дворцовой площади всех накормили. А на то, чтобы блокадникам-неинвалидам, которых в городе всего-то 5 600 человек, обеспечить социальное такси — средств нет!» — возмутилась пресс-секретарь управления ФАС по Петербургу Марина Нериновская. Впрочем, выступила она как частное лицо через свой Facebook.

Нериновская объяснила, что ее свёкр является блокадником, но не имеет удостоверения инвалида, несмотря на инфаркт и инсульт. Когда его выписывали из больницы, была предпринята попытка вызвать для пожилого мужчины социальное такси, но оператор, услышав, что инвалидности у блокадника нет, сообщил, что «социальное такси таким категориям граждан не положено».

За сим последовало обращение к губернатору Александру Беглову на его страницу «ВКонтакте», аппарат градоначальника сослался на Социальный кодекс и объявил, что всё в рамках закона.

Тогда Нериновская решила написать в Заксобрание, чтобы парламентарии внесли изменения в Социальный кодекс.

«Отправила письмо лично председателю петербургского ЗакСа В.С.Макарову. И какой результат? А никакой. Законодательная власть отправляет письмо власти исполнительной и обязывает ее мне ответить!» — пишет Нериновская.

Из полученного документа следует, что единоросс Вячеслав Макаров спустил обращение депутату от «Единой России» Елене Киселевой как председателю парламентской комиссии по соцполитике, а та уже отправила запрос в Смольный. Ответить по существу потрудился только глава городского комитета по соцполитике Александр Ржаненков.

Он сообщил, что в Петербурге на момент 76-летней годовщины снятия блокады Ленинграда проживают 74 тыс. блокадников, из них 5,6 тыс. человек инвалидности не имеют.

«Специальное транспортное обслуживание предоставляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом Петербурга о бюджете», — объяснил Ржаненков. Сами блокадники, не имеющие инвалидности, в комитет еще ни разу не жаловались и по поводу соцтакси не обращались.

«Кроме того, предоставление социального такси гражданам, не имеющим инвалидности, противоречит концепции главы 19 Социального кодекса», — добавил чиновник, указывая на «ограниченность финансовых возможностей» городской казны. Расширить же список тех, кто может пользоваться Социальным такси, «возможно только в случае перспективного увеличения доходной части бюджета Санкт-Петербурга».

Добавим, Социальное такси не бесплатно для его пользователей, они оплачивают определенный процент стоимости поездки, а направиться на таком такси могут только в/из больницы, поликлиники, санатория.

«Губернатор, если ему сообщают о том, что пишут граждане в соцсетях, мог бы проявить инициативу и внести на обсуждение в ЗакС поправки в городской Социальный кодекс. Но почему-то те, кто мне ответил за него во «ВКонтакте», сделали вид, что это невозможно. А господам депутатам просто хочется напомнить, что выборы уже через год — в 2021», — добавила Нериновская.