Москва, , 22:46 — REGNUM Президент России Владимир Путин примет решение по прошению о помиловании за контрабанду наркотиков гражданки Израиля Наамы Иссахар по завершении всех формальных процедур. Об этом сообщил 27 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас все формальности выполняются. Как только они будут финализированы, президент примет решение», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня комиссия по вопросам помилования на территории Московской области дала положительное заключение на прошение о помиловании Наамы Иссахар.

В ходатайстве о помиловании израильская гражданка частично признала свою вину, указав, что провозила наркотики для собственного пользования, не имея умысла осуществлять их контрабанду.

Напомним, Наама Иссахар была задержана в аэропорту «Шереметьево» по пути из Индии в Тель-Авив в связи с обнаружением в её багаже 10 граммов гашиша. Российский суд приговорил её к 7,5 года колонии общего режима.

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