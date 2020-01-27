Бейрут, , 22:41 — REGNUM Парламент Ливана принял бюджет 2020 года, несмотря на массовые протесты в Бейруте и других городах страны, 27 января сообщает The New York Times.

Ливанский бюджет 2020 года предусматривает дефицит в размере около 7% ВВП и ранее был раскритикован главой парламентского комитета по бюджету и финансам Ибрагимом Канааном.

Во время обсуждения законопроекта о бюджете протестующие в Бейруте устроили беспорядки и даже пытались взять штурмом здание парламента.

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