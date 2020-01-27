Вашингтон, , 22:21 — REGNUM Пентагон подтвердил информацию о крушении самолета E-11A американских ВВС в афганской провинции Газни, 27 января сообщает агентство Reuters.

Однако, по информации военного ведомства США, нет «никаких признаков того, что авария была вызвана огнем противника».

Кроме того, военный представитель США полковник Сонни Леггетт заявил в «Твиттере», что утверждения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о нескольких сбитых самолетах — «это ложь».

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