Киев, , 22:08 — REGNUM Лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что Украине следует взять пример с Польши и потребовать от России компенсацию за что-нибудь. Об этом Тягнибок написал на своем канале в мессенджере Телеграм.

Он напомнил о заявлении лидера правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, который потребовал от России возместить ущерб за годы Второй мировой войны. Тягнибок возмущается, что украинская власть не делает тоже самое.

«Московия должна нам как никому», — пишет Тягнибок.

Деньги он предлагает требовать за все — за «оккупацию» в прошлом веке, за раскулачивание, за коллективизацию, аж за три «голодомора» (неизвестно каких), а также за потери вкладов советскими гражданами в Сберегательных кассах.

Кроме того, Тягнибок уверен, что Украине принадлежит часть Алмазного фонда и золотовалютных запасов СССР.

При этом Тягнибок забывает, что Россия после распада Советского Союза взяла на себя долговые обязательства всех входящих в него республик, включая Украину.

Стоит отметить, что политики на Украине постоянно делают в адрес России провокационные заявления, так как считают РФ «страной-агрессором».