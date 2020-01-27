Екатеринбург, , 22:06 — REGNUM Екатеринбургские депутаты, выступающие против переезда гордумы в Центральный универмаг, занимаются пиаром и саморекламой. Об этом заявил председатель представительного органа Игорь Володин, сообщает ИА REGNUM.

«Это чисто пиар некоторых наших депутатов», — считает Володин.

Спикер призвал противников переезда «не заниматься вот этой ерундой». «У нас немало других дел», — напомнил председатель думы.

28 января 2020 года депутаты соберутся сразу после заседания гордумы и примут общее решение по переходу в новое помещение, добавил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее против переезда выступали несколько парламентариев, в частности Алексей Вихарев и Александр Колесников.

Вихарев даже письменно обратился к секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку, чтобы тот повлиял на однопартийцев и не допустил перевода в ЦУМ. Тем не менее никаких публичных заявлений от Турчака так и не было.

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