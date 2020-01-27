Вашингтон, , 19:12 — REGNUM О своём неприятии антисемитизма заявил 27 января американский президент Дональд Трамп в опубликованном в связи с Международным днём памяти жертв Холокоста заявлении.

Трамп отметил, что власти США привержены борьбе с любыми проявлениями антисемитизма. По его словам, эта проблема существует и по сей день.

Он выразил благодарность тем, кто рисковал жизнями, освобождая узников концлагерей.

Напомним, 27 января отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста. В этот в 1945 году день Красная Армия освободила концлагерь Освенцим.