Москва, , 19:01 — REGNUM Представители прибалтийских стран всегда произносили заявления, противоречащие Уставу ПАСЕ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил вице-президент Международного комитета защиты прав человека, эксперт движения «Сильная Россия» Александр Ионов.

«Страны Прибалтики, представителем которых является депутат, оспоривший наши полномочия, всегда отличались попытками сделать странные заявления, не отвечающие нормам Устава ПАСЕ и регламенту, который принят на сегодняшний день в организации. Наша задача — правильно на это реагировать», — сказал Ионов.

По его словам, ЕСПЧ на сегодняшний день является «достаточно политизированной организацией по разным процессам».

Он напомнил о ситуации в Литве, где были возбуждены «абсолютно надуманные, сфабрикованные и не отвечающие нормам международного права» уголовные дела в отношении граждан РФ: «Тот же наш полковник Юрий Мель, который находится в литовской тюрьме, почему-то не может обратиться в ЕСПЧ, потому что Литва всячески саботирует эти заявки и оказывает давление на судей. Пусть сначала европейские, в частности, литовские депутаты разберутся с нарушениями законных интересов граждан РФ, которые безосновательно арестованы судом Литвы, а потом уже будем говорить об исполнении решений ЕСПЧ со стороны РФ. Это будет самый правильный и правовой поступок».

Ранее депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы Эмануэлис Зингерис предложил оспорить полномочия российской делегации в ПАСЕ.