Москва, , 18:58 — REGNUM Ситуацию в Ливане и на Ближнем Востоке в целом обсудили на встрече в Москве заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов и личный представитель лидера ливанской Прогрессивно-социалистической партии Халим Бу Фахреддин, сообщили 27 января в пресс-службе МИД РФ.

«С российской стороны была подтверждена приверженность единству, суверенитету и независимости дружественной Ливанской Республики, готовность к дальнейшему развитию всего комплекса двусторонних связей, включая поддержание контактов с ведущими политическими силами Ливана в интересах укрепления национального согласия и стабильности в этой стране», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Ливан охвачен беспорядками: 27 января в столице протестующие безуспешно пытались штурмовать здание парламента. Формально митингующие требуют наказания для коррумпированных чиновников и улучшения экономической ситуации.

Обострение началось после того, как 21 января был официально объявлен состав нового ливанского правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диябом.