Москва, , 18:53 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министра здравоохранения Елену Бойко. Соответствующее распоряжение обнародовала 27 января пресс-служба правительства России.

«Освободить Бойко Елену Львовну от должности заместителя министра здравоохранения Российской Федерации по её просьбе», — говорится в документе.

Бойко занимала должность заместителя министра здравохранения с декабря 2018 года, до этого возглавляла департамент информационных технологий и связи Минздрава.

Напомним, на минувшей неделе президент России Владимир Путин назначил новым министром здравоохранения экс-главу Росздравнздора Михаила Мурашко. Он сменил в должности Веронику Скворцову, которая руководила Минздравом с 2012 года.