Бишкек, , 18:52 — REGNUM Дисциплинарная комиссия при совете судей направила на имя президента Киргизии предложение об увольнении с должности судьи Джалал-Абадского городского суда Эльмиры Сулаймановой. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики сегодня, 27 января.

В судебном органе отмечают, что Сулайманова «опорочила авторитет и достоинство судьи», сев за руль автомобиля в пьяном виде и устроив при этом дорожно-транспортное происшествие.

ИА REGNUM напоминает, что 30 декабря 2019 года судья Эльмира Сулайманова, возвращаясь с корпоратива за рулем своей машины, врезалась в другой автомобиль. Прибывшему на место ДТП автоинспектору она заявила о том, что у нее нет при себе водительского удостоверения и техпаспорта на машину. Экспертиза показала, что судья управляла транспортным средством, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Видео с этими событиями попало сначала в социальные сети, а затем и в местные СМИ.

Впоследствии в Киргизии разгорелся скандал, вызванный тем, что виновница аварии подала в суд на сотрудника госавтоинспекции. При этом рассмотрением дела занялся Джалал-Абадский горсуд, в котором Сулайманова работает судьей.