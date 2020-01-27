Рамалла , , 18:40 — REGNUM Обсуждения Палестиной так называемой сделки века с США нет и не будет, сообщает 27 января Donia Al-Watan.

По словам высокопоставленного члена Организации освобождения Палестины Ахмеда Маджалани, палестинский президент Махмуд Аббас не намерен обсуждать американскую инициативу, называемую «сделкой века».

Дональда] Трампа». Маджалани «Мы не ведём никаких переговоров с администрацией США, и президент в последние дни отклонил звонок [американского президента».

Напомним, так называемая сделка века — это инициированный Трампом план урегулирования арабо-израильского конфликта, детали которого он не раскрывает.

Тема «сделки века» в очередной раз всплыла в СМИ в связи со встречей Трампа с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

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