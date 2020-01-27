Москва, 27 января 2020, 18:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Государственного совета России. Соответствующий указ главы государства опуликован 27 января на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в президиум Государственного совета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и глава Башкирии Радий Хабиров.
Напомним, ранее заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой рассказал, что Государственный совет должен стать новым органом власти в России, который будет вносить в принятие решений федерального уровня региональную составляющую.
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