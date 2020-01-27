Пекин, , 18:36 — REGNUM Главы МИД КНР и Японии Ван И и Тосимицу Мотэги провели телефонный разговор, в центре которого находились вопросы противодействия охватившей КНР эпидемии вирусной пневмонии, сообщает 27 января Синьхуа.

Глава японской дипломатии высоко оценил меры по сдерживанию эпидемии, принимаемые в КНР под руководством партийно-государственного лидера страны Си Цзиньпина, которые вызывают уважение японской стороны. Мотэги высказал готовность работать вместе с Китаем, подчеркнув, что его страна окажет КНР всестороннюю поддержку и помощь.

Поблагодарив за высокую оценку усилий Китая, Ван И отметил, что в стране создана всеобъемлющая и многоплановая система профилактики и контроля, которая функционирует на всех уровнях — от центрального правительства и местных органов власти, но своим приоритетом имеет Ухань. Противостояние эпидемии, по мнению Ван И, является делом всех стран мира, и Китай готов к любым формам взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами.

Ван И отметил, что в Ухань уже прибыла группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а китайское правительство прикладывает максимум усилий для обеспечения безопасности каждого иностранного гражданина, включая японских эмигрантов. Пекин также тесно взаимодействует с руководством ВОЗ, что официально подтверждено генеральным директором организации.

По словам Ван И, китайская сторона в сложившейся ситуации продолжит укрепление координации с международным сообществом, чтобы защитить жизнь и здоровье китайских и иностранных граждан.