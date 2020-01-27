Чебоксары, , 19:15 — REGNUM Скандал с участием главы Чувашии Михаила Игнатьева с «шутливой» передачей ключей сотруднику МЧС продолжает раскручиваться и конца ему пока нет. После воскресного комментария супруги первого лица республики стало понятно, что продолжение последует и от него самого. 27 января, когда комиссия «Единой России» по этике готовилась рассмотреть вопрос об исключении Игнатьева из партии и о его соответствии занимаемой должности, глава Чувашии на планёрке лично дал развёрнутый комментарий по ситуации с передачей ключей от новой техники сотруднику МЧС.

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«Отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моём непочтительном отношении к сотрудникам МЧС и пожарным, и спасателям, в какую бы они структуру не входили. Когда какие-то вопросы будут со стороны разных людей, когда идёт какая-то разная интерпретация, уважаемые министры, комментарии надо давать корректные, основанные на цифрах. Нам не стыдно за обеспечение пожарной безопасности на территории нашей республики, жители Чувашской республики об этом знают, и соответствующе оценивают. Поэтому, когда начинают некорректно высказываться, а вы не даёте свои соответствующие комментарии, понятно, соответствующие выводы начинают складываться у отдельных, соответственно, ведомств, служб и ряд других моментов…», — заявил Игнатьев.

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Не остался безучастным к проблеме и Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле про инцидент знают, но пока комментировать его преждевременно.

«Я бы не стал», — сказал Песков.

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Сегодня же состоялось заседание комиссии «Единой России» по этике, которое приняло решение рекомендовать президиуму генсовета партии исключить Игнатьева из своих рядов. По поводу его соответствия занимаемой должности никаких комментариев не последовало.

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Общественность Чувашии в нетерпеливом ожидании, как будет раскручиваться ситуация дальше и чем завершится для Игнатьева. Срок его полномочий заканчивается в этом году, однако Игнатьев не оставлял намерений пойти на третий срок, даже несмотря на серьёзную операцию летом прошлого года.

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Член ОНФ (Общероссийского народного фронта) в Чувашии, лидер республиканского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов полагает, что «молчание Москвы, наверное, сеет уверенность среди местных «элит», что не всё так плохо, и шанс на третий срок ещё не утерян».

«Выборы в сентябре. Движения начинаются задолго до официального старта… В отсутствии сильных политических игроков, которые с ходу могли бы претендовать на должность главы Чувашии, действующая команда решила доказать свою дееспособность. Отсюда, что ни день — то «новость», — заявил Солдатов корреспонденту ИА REGNUM.

Однако, по мнению политика, команда главы Чувашии «напрочь забывает, что он уже не способен на быстрые забеги», что и порождает всё новые и новые проблемы.

«Так как в окружении отсутствуют сильные фигуры, которые могли бы сказать «хватит», всё это будет продолжаться. Чем больше нелепых движений и действий — тем хуже. Это как застрять в «болоте». А политическое болото — это намного страшнее, и если вовремя этого не осознать — всё пропало», — отмечает Солдатов.

«Перспектива неопределённости за своё будущее заставляет окружение главы предпринимать действия по хождению за третьим сроком, что обязательно отразится на политической ситуации в республике и, как видим, не только. Вовремя уйти и быть на «коне» — большое политическое искусство. Двух сроков вполне достаточно, чтобы познать и разобраться. Если этого нет, только одно остаётся — сделать шаг, а там время и люди покажут», — заключил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января глава республики вручал ключи от новых пожарных машин на «Итоговом учебно-методическом сборе территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Игнатьев протянул руку, чтобы передать ключи сотруднику МЧС, но вдруг поднял её вверх, заставив человека в погонах подпрыгнуть за ключами. Ранее Солдатов говорил, что разочарован поведением Игнатьева: «Посмотрел и расстроился».

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