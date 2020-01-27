Москва, , 18:20 — REGNUM Поправки в Конституцию и усиление роли Госсовета обеспечат сохранность РФ и не допустят распада страны. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе круглого стола в Госдуме на тему изменения Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

«Президентский режим сохраняется, но (создается) Госсовет — там будут лучшие губернаторы, руководство Федерального собрания и ключевые министры. Естественно, позиция Госсовета будет учитываться и президентом, и правительством — и это хорошо. Мы предотвращаем возможность узурпации власти», — заявил Жириновский.

По его словам, при такой системе будет невозможно сконцентрировать власть в одних руках или задумать госпереворот за счет одного органа власти.

«Мы все полномочия распределяем шире и подымаем уровень всех институтов власти, всех институтов. В этом плюс — раньше этого не было… Сейчас мы сделаем Конституцию, которая никогда не допустит распада страны», — считает Жириновский.