Москва, , 18:20 — REGNUM В победу над нацизмом Русская православная церковь внесла важный вклад, сообщил 27 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

На открытии XXVIII Международных образовательных рождественских чтений Лавров напомнил, что народы СССР победили нацизм благодаря «сплочённости, мужеству, патриотизму и готовности отдать жизнь за правое дело».

РПЦ внесла в победу свою лепту, с самых первых дней Великой Отечественной войны призывая защищать Родину.

Церковь, отмечает Лавров, «организовала сбор средств на нужды обороны, оказала моральную поддержку воинам и мирным жителям, в том числе тем, кто оказался на территории, оккупированной врагом, сурово осуждала предателей и коллаборационистов».

Напомни, 27 января исполняется 76 лет со дня освобождения блокадного Ленинграда от нацистов.

Международные Рождественские образовательные чтения проводятся в Москве ежегодно в конце января. Организатором мероприятия является отдел религиозного образования и катехизации РПЦ.