Москва, , 18:10 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил первым заместителем директора Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова. Соответствующий указ главы государства опубликован сегодня, 27 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — сказано в указе президента России Владимира Путина.

Ранее генерал Стригунов был командующим Сибирским округом войск нацгвардии с момента её создания в октябре 2016 года.

До службы в Росгвардии генерал Стригунов в период с 2007 по 2012 годы возглавлял Восточное региональное командование. С 2012 по 2016 год он возглавлял Сибирское региональное командование внутренних войск МВД.