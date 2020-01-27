Москва, , 18:00 — REGNUM Инициатива Москвы о проведении саммита стран — постоянных членов СБ ООН поддержана Пекином и Парижем, сообщил 27 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

В своей речи на XXVIII Международных образовательных рождественских чтениях Лавров отметил, что китайский и французский лидеры поддержали идею о том, чтобы состоялся саммит стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Лавров «Суть её в том, чтобы самым серьёзным образом, без политизации, идеологизации, без оглядки на электоральные циклы рассмотреть пути снижения напряжённости, которая опасно нарастает в последние годы, пути, которые позволят остановить дальнейшее сползание мира к конфронтации».

Напомним, инициативу провести саммит СБ ООН высказал 23 января российский президент Владимир Путин. Предполагается, что в саммите будут участвовать, кроме России, Китая и Франции, Великобритания и Соединённые Штаты.

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