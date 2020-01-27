Москва, 27 января 2020, 18:00 — REGNUM Инициатива Москвы о проведении саммита стран — постоянных членов СБ ООН поддержана Пекином и Парижем, сообщил 27 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
В своей речи на XXVIII Международных образовательных рождественских чтениях Лавров отметил, что китайский и французский лидеры поддержали идею о том, чтобы состоялся саммит стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Напомним, инициативу провести саммит СБ ООН высказал 23 января российский президент Владимир Путин. Предполагается, что в саммите будут участвовать, кроме России, Китая и Франции, Великобритания и Соединённые Штаты.
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