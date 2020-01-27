Москва, , 17:59 — REGNUM Состоялась встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и президента Ирана Хасана Рухани, сообщила пресс-служба нижней палаты парламенты.

В ходе встречи Володин передал слова приветствия и самые тёплые пожелания от президента РФ Владимира Путина.

Спикер Госдумы рассказал Хасану Рухани об итогах заседания российско-иранской межпарламентской комиссии. На встрече также обсуждались вопросы развития отношений двух стран.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 января проходит визит спикера Госдумы в Иран.

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