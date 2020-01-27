27 января 2020 | Время чтения 8 мин

Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM «Я дуло потрогал», — довольно сообщил петербургский школьник однокласснику, отходя от современного танка Т-72БЗ, установленного на Дворцовой площади. На этом, кажется, для него программа-минимум была выполнена, потому что ребята направились к метро.

Но на интерактивную выставку, посвященную Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, днем 27 января продолжали стекаться люди. В основном это были колонны школьников, студентов младших курсов, а также малыши с родителями, бабушками и дедушками.

Выставка ретромашин Дарья Драй © ИА REGNUM

Со сцены горожан радовали своими выступлениями фольклорные коллективы. Около 12:30 по Дворцовой промаршировал сводный оркестр Западного военного округа, выстроился у Александровской колонны и заиграл. Вокруг тут же образовалась толпа зрителей.

Из-за громкого выступления почти не было слышно лекции в «полевом кинотеатре» — палатке, которую по собственной инициативе установили директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев и сценарист, составитель сборника «Танцуя под обстрелами» Егор Шилов.

Палатку украшали афиши «Конька-горбунка», которого давали в Театре комедии 10 августа 1943 года, «Пиковой дамы», «Евгения Онегина», концерта симфонического оркестра в Большом зале филармонии, где 9 августа 1942 года играли Седьмую симфонию Шостаковича под управлением дирижера Элиасберга.

Интерактивная выставка на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Егор Шилов рассказал, что, дабы жителям блокадного Ленинграда было легче переносить тяготы, артисты Кировского — ныне Мариинского — театра не только выступали истощенные, оголодавшие, без мышц — на одних сухожилиях и связках, — но и изменили концовку балета «Эсмеральда» на радостную: в финале цыганка выходила замуж за Феба.

Затем был поставлен балет «Шопениана» с премьерой в Кронштадте — под массированным обстрелом. Обстреливали и премьеру «Евгения Онегина» 24 ноября 1941 года. Исполнитель роли Ленского Иван Нечаев вспоминал, что пришлось давать спектакль «в сукнах».

«Декорации не подвезли из-за длительных обстрелов, а люди пришли. Большой зрительный зал был переполнен. Во время второго действия начался артиллерийский обстрел района, в музыку Чайковского врывался вой и свист снарядов, близкие взрывы. <…> «Паду ли я стрелой пронзенный, или мимо пролетит она», — продолжал я петь и украдкой посмотрел в зал. Там никто не дрогнул и не выказал испуга», — цитировали воспоминания певца лекторы.

Интерактивная выставка современной и исторической техники на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Балерина Наталия Сахновская сохранила письмо, полученное в мае 1942 года от ленинградки, которая с сестрой, потеряв всю семью, оставшись в одиночестве, в голоде и холоде, зашла в театр зимой 1942-го чисто случайно — там хотя бы было светло.

«Поднялся занавес, и вдруг исхудавшие, продрогшие и жалкие артисты на сцене пели и танцевали. Мы были так благодарны им и очень тронуты тем, что такие же несчастные, как мы, а нас отвлекали и развлекали. Мы забыли о своих горестях. Ложась в холодные кровати в темноте, мы в первый раз не говорили и не думали о еде, а делились впечатлениями», — писала блокадница.

По словам Егора Шилова, он интересовался у современных артистов Мариинки, знают ли они о подвиге предшественников, но те лишь выражали удивление.

Интерактивная выставка современной и исторической техники на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

На противоположной от палатки стороне площади красовались ретроавтомобили 1940-х годов, предоставленные патриотическим объединением «Ленрезерв». Правда, если современные боевые машины вроде «Гиацинта» или «Панциря» можно было потрогать и пощупать, открыть и закрыть — под чутким руководством военнослужащих ЗВО, то весь «винтаж» огородили оранжевым металлическим забором — ни подойти, ни сфотографироваться рядом.

Не хотел никто фотографироваться и с Петрами Первыми и императрицей Екатериной, которые, наверное, впервые чувствовали себя на Дворцовой в подобном антураже не в своей тарелке. В какой-то момент один из Петров сдался, отошел к палатке «Военторга» и прикупил чаю в пластиковом стакане.

Самоходная гаубица МСТА-С Дарья Драй © ИА REGNUM

«Военторг» же озаботился пропитанием посетителей выставки по вполне демократичным ценам: пирожки по 30−45 рублей, пирожные «Картошка» по 30, а «Улетайка» — по 40 рублей. Таких цен уже нет даже в столовых Смольного или городского парламента. В вещевых палатках можно было приобрести не только ушанки из искусственного меха защитного цвета по 750 рублей, но и футболки с Владимиром Путиным или плюшевых «Вежливых мишек» по 1,5 тысячи — игрушки наряжены в форму различных подразделений Вооруженных сил РФ.

Около 13:00 на площади появился губернатор Александр Беглов в сопровождении районных и прочих чиновников, а также командования ЗВО. «Кто-то приехал важный», — заметила делегацию компания младших школьников. «Кто?» — принялись поглядывать они в сторону Александра Беглова. «Откуда мне знать. Какой-то дядя», — развела руками юная петербурженка.

Советский танк образца 1945 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Александр Беглов тем временем осматривал технику. Вдруг откуда-то налетела стайка совсем маленьких детей в ярких жилетках и окружила градоначальника. Вела их воспитатель детского сада №109 на Дворцовой набережной.

Известно, что Александр Беглов очень любит детей, а еще больше любит с ними фотографироваться, что он тут же и проделал. «Смотрите в камеру!» — научал ребятню Беглов. Но они всё больше задирали голову и оборачивались на усатого дядю. Наконец предприятие успешно завершилось, Александра Беглова поблагодарили за потраченное время, градоначальник двинулся дальше.

Интерактивная выставка современной и исторической техники на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Он добрался до реконструкторов клуба «Красная звезда», где тоже началась фотосессия. Реконструкторы одели форму образца 1943 года — как раз в январе пришел приказ о переходе на погоны, но фактически он затянулся до лета 1944-го. «Солдатский ремень уставной. Здесь хранились обоймы под винтовку Мосина, — показывал корреспонденту ИА REGNUM «зенитчик» Никита Кудряшов. — Это настоящие патроны, но они уже нерабочие. Фляга, вещмешок. Так как мы зенитчики, мы лопаты с собой не таскаем. А пехотинец у нас есть один — убежал куда-то — он весь обвешанный: лопата, еще один подсумок».

Полевая кухня Дарья Драй © ИА REGNUM

Говорил он это всё на фоне, собственно, зенитки — спаренки из пулеметов «Максим». «Хороший экземпляр», — похвалили реконструкторы.

«В ночь сырую длинную служишь ты периною, согреваешь ласково, серая шинель», — между тем декламировал Александр Беглов стихи Ермакова из песни «Серая шинель», продолжая фотосессию.

Интерактивная выставка современной и исторической техники на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Градоначальник сфотографировался еще и с юнармейцами, после чего вплотную приблизился к полевой кухне. Там уже был накрыт стол с жестяными кружками, тарелками и ломтями хлеба. Молодые люди, одетые по форме 1940-х и в белых фартуках, предложили на выбор Беглову три каши.

«Гречка с говядиной тушеной, чечевица…», — начали они. Градоначальник не дослушал: «Давайте чечевицу, попробуем». Затем немного подумал: «Гречку тоже сделай».

Полевая кухня Дарья Драй © ИА REGNUM

По счастливой случайности рядом вновь оказался ребенок. Александр Беглов выхватил его из толпы глазами, а затем и руками, и притянул ближе к столу. Та же участь постигла и бабушку мальчика, и корреспондента ИА REGNUM, которой губернатор тут же подал чаю. Отказаться было невозможно: морозным днем на Дворцовой площади чай наливали и в других точках полевой кухни, только скопились туда стометровые очереди. Но эта кухня была особая.

Притянутому к столу малышу Беглов попытался вручить тарелку с кашей. Попытка провалилась. Бабушка пояснила, что тот ждет кормления с ложки. «Вообще он чечевицу не ест», — забеспокоилась она. Но Александр Беглов не растерялся, и скоро выяснилось, что из рук губернатора дети едят всё. «За маму, молодец. За кого ты еще будешь. За папу?» — приговаривал губернатор Петербурга во время кормления. «Давай за бабушку, — передумал он, — бабушка молодец, привела внучка такого».

Интерактивная выставка современной и исторической техники на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Затем Беглов точно также накормил и саму бабушку. Та пыталась объяснить внуку, что кормит его губернатор Петербурга, но ребенок не обращал внимания на внешние раздражители и просто жевал.

На этом градоначальник остановился, сфотографировался с поварами и удалился ближе к сцене. Там — то ли случайно, то ли ради Александра Беглова, который возглавлял президентский Совет по делам казачества — затянули народную «Любо, братцы, любо». У кухни продолжили толпиться люди.

Александр Беглов осматривает выставку Дарья Драй © ИА REGNUM

«Он мне тарелку дает, а я спрашиваю, вы меня тоже кормить будете, а он, нет, ешь сама», — хохоча, пересказывала петербурженка своей подруге. Другие просили у тех же поваров в белых фартуках положить чечевички или гречки. Но оказалось, что это невозможно — кухня закрылась сразу, как ее покинул губернатор.

«Я не могу, поймите, это выставочная кухня 1948 года!» — взмолился один из ответственных. Наконец одному особо настойчивому горожанину досталась кружка чаю. «Нарушаете?» — поинтересовались окружающие. «Нарушаю, а что делать», — пробурчал раздатчик.