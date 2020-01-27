Москва, 27 января 2020, 17:48 — REGNUM После того как глава Чувашии Михаил Игнатьев продемонстрировал своё отношение к народу, он должен пойти на повышение. Так 27 января пошутил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM очередной инцидент, в который оказался вовлечён Игнатьев.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Игнатьев заявил, что он «преисполнен глубочайшего уважения» к сотрудникам МЧС и что он отвергает «все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь» о каком-либо его непочтительном отношении к ним.