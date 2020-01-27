Москва, , 17:44 — REGNUM Вопрос об инициативе Германии по индивидуальным выплатам жителям блокадного Ленинграда продолжает обсуждаться, сообщили 27 января в пресс-службе МИД РФ.

По данным МИД РФ, добровольный гуманитарный жест правительства Германии по выделению €12 млн на модернизацию «Госпиталя для ветеранов войн» в Санкт-Петербурге «не закрывает вопроса о предоставлении германской стороной индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности».

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что по линии Комитета по внешним связям петербургского правительства и германского МИД 27 января 2020 г. подписано рамочное «Совместное заявление о намерениях» о реализации добровольного гуманитарного жеста германского правительства в адрес ныне здравствующих блокадников Ленинграда.

Кроме того, РФ и ФРГ заключили рамочный «Договор о техническом сотрудничестве».

Таким образом Россия и Германия на практике реализуют договорённости, которые были достигнуты год назад российским и германским министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Хайко Маасом.

Напомним, 27 января 2020 года отмечается 76 годовщина полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Год назад Лавров м Маас обнародовали совместное заявление о том, что Германия выделит €12 млн в качестве добровольного гуманитарного жеста в адрес блокадников.

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