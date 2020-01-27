Москва, , 17:42 — REGNUM Предложение России о встрече лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН уже поддержали представители Китая и Франции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе торжественного открытия XXVIII Международных образовательных рождественских чтений.

По его словам, задача данной встречи состоит в том, чтобы «без политизации, идеологизации, без оглядки на электоральные циклы» обсудить ряд проблем, связанных с напряжённостью, которая возрастает в последнее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе своего визита в Иерусалим президент РФ Владимир Путин предложил провести саммит лидеров пяти стран — постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании. Идею российского лидера уже поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.