Новосибирск, , 17:41 — REGNUM В правительстве Новосибирской области сегодня, 27 января, прошёл ряд мероприятий, приуроченных ко Дню российского студенчества. Одним из ключевых стало совещание губернатора Андрея Травникова с представителями высшей школы региона. Травников и ректоры вузов обсудили реализацию инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию РФ, уточнили ИА REGNUM в администрации региона.

Совещание губернатора Андрея Травникова с представителями высшей школы Правительство Новосибирской области

«На фоне праздничных мероприятий, посвященных Дню студента, давайте обсудим, как сделать, чтобы новосибирских студентов стало ещё больше, чтобы они были более успешными и знали, как в дальнейшем успешно применить полученные знания в будущей специальности», — скащал губернатор, открывая совещание.

Участники встречи обсудили совершенствование системы прогнозирования кадровой потребности Новосибирской области, вопросы формирования и распределения контрольных цифр приёма по программам высшего образования, привлечение и дальнейшее трудоустройство студентов в регионе, а также вопросы целевой подготовки кадров для социальной сферы.

Отметим, что согласно инициативе Владимира Путина, обозначенной в послании 15 января, в новом учебном году должен существенно измениться порядок приёма в вузы по медицинским специальностям. Целевыми станут 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% — по специальности «Педиатрия». Квоты будут формироваться по заявкам регионов.

С 2000 года в Новосибирской области по программам целевой подготовки подготовлено более четырёх тысяч специалистов. Сейчас в рамках целевой подготовки в новосибирских вузах по заказам организаций-работодателей обучается по программам бакалавриата 562 человека. В 2019 году выпуск бакалавров составил 72 человека. Традиционно наибольшая доля студентов-целевиков приходится на сферы здравоохранения и образования, далее — сельское хозяйство, культура, ЖКХ и промышленность.

Среди ключевых тем совещания — готовность Новосибирской области к увеличению приёма студентов в соответствии с задачами, поставленными президентом.

Напомним, в послании Владимир Путин предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, отдавая их в приоритетном порядке «именно в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров».

С представителями высшей школы Андрей Травников обсудил и привлечение специалистов-практиков из отраслей экономики для преподавания в университетах, экспорт образования.

Сегодня же, 27 января, губернатор вручил свидетельства о назначении именных стипендий 204 студентам новосибирских вузов.

По официальным данным, в Новосибирской области подготовка высококвалифицированных кадров ведётся в 23 вузах и филиалах более чем по 500 направлениям и специальностям.