Вильнюс, , 17:41 — REGNUM Депутаты Сейма Литвы в 2019 году на парламентскую деятельность потратили 1,451 млн евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 января. Такие данные приводит канцелярия литовского парламента. Больше всего средств было потрачено на ремонт и обслуживание автомобилей народных избранников.

Лидером в тратах назван депутат от смешанной фракции Пятрас Гражулис, который на свои парламентские нужды потратил за год 10,5 тыс. евро. При этом максимально возможный потолок расходов для каждого парламентария составляет 11 960 евро.

Ни цента не потратили консерваторы Габриэлюс Ландсбергис, Ингрида Шимоните и социал-трудовик Гедиминас Киркилас.