Лондон, , 05:12 — REGNUM Брексит открывает перед Великобританией возможность «вернуться другим, совсем другим». О том, как постевропейская Великобритания может найти новые степени свободы в международных отношениях, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

За время пребывания Великобритании в жестких рамках ЕС вся внешнеполитическая инициатива Лондона была так или иначе опосредована его представительством в европейских структурах. Теперь же, после января 2020, британский лев может выйти на оперативный простор в дипломатическом смысле этого слова. Уже в сентябре 2019 Великобритания подписала новое соглашение о коммерческом партнерстве с Южной Африкой, Ботсваной, Эсватини, Лесото, Мозамбиком и Намибией, охватив южную часть африканского континента. Сейчас готовится соглашение с находящимися в центральной части Анголой, Сенегалом и Кот-д'Ивуаром. Да и в северной части Африки, где традиционно сильно чувствуют себя Россия и Франция, не удастся избежать британского внимания.

Британский премьер-министр Борис Джонсон в своих заявлениях готов развернуть перед африканскими лидерами всё новые преференции, включая «большую открытость для мигрантов». Похоже, что из своего Брексита Британия пытается выжать максимум.

Читайте подробности в статье Александра Шпунта «Brexit — окно в Африку: предварительные итоги саммита Великобритания-Африка».