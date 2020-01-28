Москва, , 02:06 — REGNUM Конституционные поправки, о необходимости принятия которых высказался президент РФ Владимир Путин, потребуют рассмотрения не только профессиональных юристов. О том, почему юридическая гладкость в современном законотворчестве способна опасно сочетаться с отсутствием здравого смысла и как этого избежать, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Дмитрий Медведев Archive. government.ru

Горьким примером результатов формального похода к законотворчеству выглядит инициатива бывшего премьера РФ Дмитрия Медведева, решившего как-то раз узаконить в РФ гражданское общество. Инструментом для этого были выбраны т.н. социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), которые, по мысли Медведева, могли бы без участия государства «наработать» гражданское общество, необходимое России. Результат не заставил себя ждать и был далек от первоначального замысла: в 2011 году сектор СОНКО давал работу 580 тысяч штатных работников, а за 7 лет их число возросло до миллиона и более.

Федеральный бюджет тратит на поддержку «фабрик гражданского общества» 12,2 млрд рублей, плюс бюджет субъектов РФ расходует на те же цели 18,5 млрд в год. Казалось бы, более чем за 30 млрд можно было бы получить гражданское общество и помощнее, чем оно наблюдается в данный момент. Но еще хуже будет, если по такой же схеме осуществиться работа над предложенными Путиным поправками. Чтобы этого не произошло, работа над ними должна будет сочетать необходимый формализм с широтой взгляда, включая и ответственный научный подход. О научном подходе, про который не принято было вспоминать все постеперестроечные годы, наконец настала пора серьезно задуматься.

Читайте подробности в статье Андрея Маленького «Как подружить здравый смысл с конституционной реформой?».