Чебоксары, , 11:06 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев отреагировал на инцидент с вручением ключей от пожарной машины сотруднику МЧС, случившийся 23 января. На планёрке 27 января он сделал следующее заявление:

Михаил Игнатьев Glava.cap.ru

«Отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС, и пожарным, и спасателям», — заявил Игнатьев.

Он призвал своих министров своевременно давать «комментарии корректные, основанные на цифрах», когда идёт «некорректная» информация.

«Когда начинают некорректно высказываться, а вы не даете соответствующие комментарии, понятно, соответствующие выводы начинают складываться», — заявил руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на итоговом сборе территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 23 января глава Чувашии вручал ключи от четырёх новых пожарных машин. Игнатьев протянул руку, чтобы передать ключи сотруднику МЧС, но вдруг поднял её вверх, заставив человека в погонах подпрыгнуть за ключами. Многие расценили это как неадекватное поведение, в Госдуме — «моральным уродством».

Ситуацию оценили негативно глава МЧС Евгений Зиничев, посчитав недопустимым для руководителя такого ранга вести подобным образом. А «Единая Россия» поставила вопрос об исключении Михаила Игнатьеваиз своих рядов и его соответствии занимаемой должности, который должен быть рассмотрен сегодня, 27 января. Стоит также отметить, что заседание бюро высшего совета партии проведёт сегодня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Напомним, Михаил Игнатьев — медведевский «назначенец»: он занял пост в 2010 году по предложению президента Медведева.

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