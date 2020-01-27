Кишинёв, , 11:05 — REGNUM Районный суд столицы Молдавии Кишинева сократил на 565 дней срок заключения бизнесмена Вячеслава Платона, которого ранее приговорили к 25 годам тюрьмы за банковское мошенничество и отмывание денег. Как передает ИА REGNUM, решение сократить cрок суд принял ввиду плохих условий содержаний в тюрьме.

Ранее Генеральная прокуратура Молдавии отказала властям Украины и России в выдаче бизнесмена Вячеслава Платона. Рассмотрев запросы из Киева и Москвы, в Кишиневе заявили, что Платон — гражданин Молдавии, не только уже отбывает наказание, за преступления, совершенные в Молдавии, но и проходит по уголовным делам, расследование которых еще идет.

Украина обратилась к Молдавии с просьбой выдать Платона, признав незаконной экстрадицию Платона в Молдавию из Киева. Генпрокуратура Украины считает, что теперь Платона должны вернуть в Киев и заново запустить процедуру его экстрадиции в Молдавию.

Россия также направила в Молдавию ходатайство об экстрадиции Платона для его привлечения к уголовной ответственности по обвинению в ряде преступлений, совершенных на территории России.

Сам Платон вину по молдавским делам не признал и утверждает, что все дела на него сфабрикованы бывшим лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком.

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