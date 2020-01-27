Джакарта, , 11:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо представил видеопроект новой столицы государства, сообщает Kompas.

«Мы впервые транслируем видео на политическом форуме», — заявил президент Индонезии.

Известно, что видеопроект демонстрирует дизайн новой столицы, в которой действие система автоматического и экологического общественного транспорта.

Кроме того, новая столица изображена как зеленый город, заросший деревьями и несущий концепцию экологически чистого города.

«Мы решили перенести столицу Индонезии не только для того, чтобы сменить место, не просто для того, чтобы перенести президентский дворец, не просто для того, чтобы переместить министерства. Мы хотим изменить нашу культуру», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо рассказал о причинах выбора ряда иностранных деятелей в руководящий совет по развитию новой столицы государства.

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