Киев, 27 января 2020, 10:58 — REGNUM Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета может стать поводом для отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский 27 января в интервью «РБК-Украина».
Монастырский отметил, что дело имеет очень широкий общественный резонанс и других возможностей Авакову не оставляет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Арсен Аваков обратился к правоохранительным органам США с просьбой помочь в расследовании убийства Шеремета.
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