Киев, , 10:58 — REGNUM Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета может стать поводом для отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский 27 января в интервью «РБК-Украина».

"Я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах — это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушёл с должности», — рассказал депутат Верховной рады.

Монастырский отметил, что дело имеет очень широкий общественный резонанс и других возможностей Авакову не оставляет.

«Он, безусловно, рефлексирует на президентские инициативы… Но, наверное, правильно будет сказать, что он не является на сегодня «застрельщиком» этих идей», — прокомментировал депутат работу Авакова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Арсен Аваков обратился к правоохранительным органам США с просьбой помочь в расследовании убийства Шеремета.

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