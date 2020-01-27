Ставрополь, , 10:43 — REGNUM Новым заместителем мэра Ставрополя назначен Вячеслав Коршун, ранее возглавлявший городской комитет культуры и молодежной политики. В новой должности он будет курировать вопросы, касающиеся социальной сферы, сообщили ИА REGNUM 27 января в пресс-службе мэрии.

На посту начальника комитета культуры и молодежной политики Коршун работал с 2002 года. Как пишут местные СМИ, в прошлом новый вице-мэр играл в команде Клубе веселых и находчивых, к тому же основал ставропольскую лигу КВН. Он также известен жителям краевой столицы как постоянный ведущий культурно-массовых мероприятий города.

Отметим, что несколькими днями ранее из администрации Ставрополя после шести лет муниципальной службы был уволен заместитель мэра Александр Мясоедов. Он курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, использования дорог, общественного транспорта и муниципального имущества.

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