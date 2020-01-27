Бужумбура, , 10:35 — REGNUM Генеральный секретарь правящей партии Бурунди «Национальный конгресс за оборону демократии» (CNDD-FDD) Эварист Ндайшиме был выдвинут в качестве кандидата от партии на предстоящих в мае 2020 года президентских выборах. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, Ндайшиме является одним из самых влиятельных политических деятелей Бурунди и близким союзником действующего президента Пьера Нкурунзизы. Как отмечают репортеры, Нкурунзиза, который находится у власти с 2005 года, не намерен переизбираться на новый срок.

Журналисты отмечают, что 52-летний Ндайшиме является бывшим министром внутренних дел и безопасности Бурунди и в настоящее время руководит отделом военных дел в канцелярии президента.

По мнению корреспондента ВВС Бернарда Банкикира, одобрение партией кандидатуры Ндайшиме вселяет оптимизм.

Как отмечают репортеры, критики Нкурунзизы опасались, что он будет переизбираться на новый срок в 2020 году после изменения конституции в ходе референдума. Их опасения усиливались, так как имя кандидата от правящей партии долгое время не разглашалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Бурунди получит $530 тыс. после ухода в отставку