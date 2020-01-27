Тбилиси, , 10:32 — REGNUM Этап собеседований с кандидатами, претендующими на пост генпрокурора Грузии, начинается 27 января. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» с ссылкой на источник в генпрокуратуре.

По данным журналистов, собеседования будут проходить в индивидуальном порядке. Их ход будет транслироваться в прямом эфире посредством сети интернет. Сообщается, что по итогам собеседования прокурорский совет проведет тайное голосование и выберет не менее трех кандидатов на вакантную должность.

Окончательный выбор будут делать депутаты грузинского парламента.

Напомним, документы в прокурорский совет подали 17 человек, претендующих на пост генпрокурора. В ходе проверки двоим из них были сделаны замечания по документации и дано время на их исправление. Кроме того, один из кандидатов отказался продолжать борьбу за вакантное место.

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