Джакарта, , 10:30 — REGNUM Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд заявил, что Индонезия и Малайзия имеют некоторые сходства, одно из которых заключается в стремлении построить исламское общество, сообщает Kompas.

Однако, по его словам, это не означает, что Индонезия и Малайзия пытаются стать исламским государством.

По оценкам Мохаммада Махфуда, Новая Зеландия — это страна, которая исповедует исламские ценности, хотя и не является исламским государством. Исламские ценности, упоминаемые им, включают соблюдение законов и борьбу с коррупцией.

«Обе страны, Индонезия и Малайзия, хотят построить исламское общество, но не исламскую теократию», — заявил Мохаммад Махфуд.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство индонезийской провинции Северная Суматра и власти Малайзии договорились расширить сотрудничество в различных сферах бизнеса.

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