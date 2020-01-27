Тегеран, , 10:31 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани призвал граждан страны не допустить раскола нации, которого добивается президент США Дональд Трамп, об этом 27 января он сообщил в эфире своего официального сайта.

«Мы не должны позволить Трампу преуспеть в создании непреодолимого раскола между гражданами и истеблишментом. Мы должны быть едиными», — заявил президент Исламской Республики.

Заявление Рухани стало призывом к гражданам страны принять участие в парламентских выборах в стране, которые состоятся 21 февраля 2020 года.

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