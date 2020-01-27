Ярославль, , 10:11 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков призвал своих подчиненных не заниматься коррупцией. С короткой речью на эту тему глава города обратился на общегородском совещании 27 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Волков

Слов «коррупция» или «взятка» мэр не употреблял, не называл и имя арестованного в январе заместителя мэра Рината Бадаева. Однако всем было понятно, о чем идет речь.

«В связи с последними событиями, которые произошли буквально недавно. Я обращаюсь к каждому из руководителей. Наша работа сопряжена с людьми, с подрядными организациями, с какими-либо контрактами. И порой, бывает, что всякого рода просьба о помощи, либо, не знаю, ускорение каких-либо процедур. Я хочу всем напомнить, что перед законом абсолютно все равны, ни в коем случае ни на какие подобного рода действия идти нельзя, и об этом всегда нужно помнить. И если вдруг такого рода поступают предложения, желательно о них сообщить», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев был арестован 17 января, он подозревается в получении взятки в особо крупном размере за содействие в заключении муниципального контракта.

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