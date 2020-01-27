Ярославль, 27 января 2020, 10:11 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков призвал своих подчиненных не заниматься коррупцией. С короткой речью на эту тему глава города обратился на общегородском совещании 27 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Слов «коррупция» или «взятка» мэр не употреблял, не называл и имя арестованного в январе заместителя мэра Рината Бадаева. Однако всем было понятно, о чем идет речь.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев был арестован 17 января, он подозревается в получении взятки в особо крупном размере за содействие в заключении муниципального контракта.
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