Бамако, , 10:12 — REGNUM Официальный представитель президента Мали Ибрагима Бубакра Кейты в центральном регионе страны Дионкунда Траоре сообщил о том, что на переговоры с представителями двух действующих в регионе террористических группировок были направлены правительственные уполномоченные лица. Об этом передает RFI Kiswahili.

Как отмечают репортеры, президент Мали лично подтвердил данную информацию.

По словам журналистов, цель переговоров — установить прямой контакт с двумя лидерами террористов Иядом Аг Гали и Амаду Куфой, чтобы удостовериться в возможности проведения переговоров.

«Если сегодня мы сможем спасти хотя бы одну жизнь, мы должны попробовать обратиться к переговорам», — заявил Траоре.

«Осталось только установить прямой контакт. Это первый шаг, и он достаточно трудный. Ияд Аг Гали и Амаду Куфа с подозрением относятся к данному плану, поскольку знают, что они находятся в розыске в Мали, в связи с чем опасаются ареста после проведения переговоров», — добавил он.

По информации журналистов радиостанции, Аг Гали лично знаком с Траоре со времен нахождения в Группе по поддержке ислама и мусульман (GSIM). Траоре занимал пост в правительстве Мали в 1990 году, когда туареги под предводительством Аг Гали начали вооруженное восстание. С тех пор они не виделись, отмечают репортеры.

Ранее Траоре выступал против проведения переговоров с лидерами террористических группировок, отмечают журналисты.